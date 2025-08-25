Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edici tavırlarda bulunan, kızını ve başka çocukları taciz eden kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

ANKARA'DA YAKALANDI

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını aktaran Yerlikaya, yapılan incelemede tespit edilen şüpheli Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

