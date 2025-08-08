Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dehşeti yaşatan bisikletli tacizcinin kim olduğu ortaya çıktı! Savunması ise 'pes' dedirtti

Dehşeti yaşatan bisikletli tacizcinin kim olduğu ortaya çıktı! Savunması ise 'pes' dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dehşeti yaşatan bisikletli tacizcinin kim olduğu ortaya çıktı! Savunması ise &#039;pes&#039; dedirtti
Cinsel Taciz, Bisiklet, Konya, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'da yolda yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulunan bisikletli tacizci İbrahim S. kendisini "Şeytana uydum" diyerek savundu. Tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesinde 30 Temmuz tarihinde marketten alışveriş yapan S.D. evine doğru yürürken arkasından gelen bisikletli tacizci tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Tacizci, genç kadının kalçasını elledikten sonra hızla olay yerinden kaçarken, S.D. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dehşeti yaşatan bisikletli tacizcinin kim olduğu ortaya çıktı! Savunma ise 'pes' dedirtti - 1. Resim

TACİZCİ EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Sabah'ın haberine göre; şikayet üzerine harekete geçen ekipler, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken, yapılan çalışmalar sonucunda tacizcinin evli ve 2 çocuk babası olan 27 yaşındaki İbrahim S. olduğu tespit edildi.

"ŞEYTANA UYDUM"

Ekipler yapılan operasyonla İbrahim S'yi gözaltına aldı. Tacizcinin ifadesinde, bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve olay sabahı gece mesaisinden çıktığını anlatan İbrahim S., eve doğru giderken yolda kadını gördüğünü, bir anda 'şeytana uyarak' genç kadının kalçasını ellediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
