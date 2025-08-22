Yerlikaya açıklamıştı... İstanbul merkezli operasyonun detayları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU ÜRETİM MERKEZİ ESENYURT'TA ÇIKTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmada Esenyurt'ta bir iş hanının tamamının kiralandığını ve burada uyuşturucu hap üretildiğini tespit edildi.

TUZLA VE KOCAELİ YEDEK MERKEZ

Üretimin tamamlanmasının ardından şüphelilerin delil ve iz bırakmamak, polis takibine takılmamak için binayı boşalttıklarını saptayan polis, zanlıların daha sonra üretim için Tuzla ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de iş yerleri kiraladığını saptadı.

Zehir tacirlerinin, her üretimin ardından yeni kiraladıkları yere makinelerini taşıyarak uyuşturucu üretimine devam ettikleri öğrenilirken, zanlıların uyuşturucu hapları ise Ümraniye'deki kendi depolarına taşıdıklarını anlaşıldı.

BASKINDA 3 MİLYONDAN FAZLA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler hakkındaki çalışmalarını tamamlayan narkotik polisi, tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sabah kendi sosyal hesabından yaptığı bir paylaşımda, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlediğini açıklamış, söz konusu paylaşımında, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin yakalandığını duyurmuştu.