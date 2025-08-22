Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otobüste yakalandılar, hastanede şoke ettiler! Makatından 7 parça uyuşturucu çıktı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta otobüs denetimi yapan ekipler, İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesini yakaladı. Hastaneye götürülen şahıslardan birinin makatından 7 parça uyuşturucu çıktı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

OTOBÜSLE GELDİLER

Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) kuryelerin, otobüs ile uyuşturucu maddeyi kente getireceği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki yolcu otobüsünü takibe aldı. Narkotik ekipleri daha sonra önceden belirlenen noktada, yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

Otobüste yakalandılar, hastanede şoke ettiler! Makatından 7 parça uyuşturucu çıktı - 1. Resim

MAKATINDA 7 PARÇA HALİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryeler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve durumundan şüphelenilen kuryelerden Shekarbaghanı, detaylı arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde şüphelinin makatında cisim olduğu belirlendi. Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı.

Otobüste yakalandılar, hastanede şoke ettiler! Makatından 7 parça uyuşturucu çıktı - 2. Resim

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

