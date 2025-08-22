2 kentte büyük operasyon! 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından son uyuşturucu operasyonuna dair detayları paylaştı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya, "İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 Kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık." dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklama şöyle devam etti: "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"