Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp! En son İETT otobüsünde görüldü

12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp! En son İETT otobüsünde görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul Sultangazi’de 4 gün önce denize gitmek için evden ayrılan 12 yaşındaki Hacı Rabia’dan haber alınamıyor. Çocuğun, 22 Ağustos'ta Arnavutköy'de İETT otobüsünde yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.

Sultangazi'de 4 gündür kayıp olduğu belirtilen Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince aranıyor.

Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın, geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.

Polis ekipleri, 3 gündür kayıp olan çocuğu arama çalışması başlattı.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlattı.

Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de çocuğun Mescidi Selam Tramvay Durağı'nda Suriye uyruklu kişiler tarafından görüldüğünü ifade etti.

OTOBÜSLE YOLCULUK YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Bu arada, çocuğun, 22 Ağustos'ta Arnavutköy'de İETT otobüsünde yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, oturarak yolculuk yapan çocuğa, başka bir yolcunun yanına giderek adresini ve telefonunu sorması, iletişim kurmaya çalışması, çocuğun ise kafasını sallayarak cevap vermesi yer alıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Çin’in hesapları altüst oldu! %70’i elinden gidiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta öğrencilerle buluştu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta öğrencilerle buluştuAmerikan basınından çarpıcı KAAN analizi! "Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 4. güç" - Gündem"Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 4. güç"Devlet üniversitelerine rekor ilgi: En çok bu bölümler tercih edildi - GündemDevlet üniversitelerine rekor ilgi!Öğretmenlere ikinci kez imkan sunulacak! İller arası yer değiştirme başvurusu tarihleri belli oldu - GündemMEB'den öğretmenlere ikinci fırsat!YKS çıkışındaki görüntüsü gündem olmuştu! Çimen Gülen, hayallerine kavuştu - GündemÇimen Gülen, hayallerine kavuştuCanlı yayında gergin anlar! Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı - GündemÜşümezsoy, kameramanı azarladı
Sonraki Haber Yükleniyor...