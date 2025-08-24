Ana yüreği yanılmadı: Öldü denilen bebek 17 yıl sonra kayıp çıktı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2008 yılında evlerinde bir erkek çocuk dünyaya getiren Fatma ve Ercan Aslan çifti, bebeklerine Muhammed Furkan adını verdi. Sağlık kontrolleri için götürülen bebek, önce Bismil Devlet Hastanesi’ne ardından da Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi.

Aile, 17 gün boyunca bebeklerini göremedi. Anne sütü vermelerine dahi izin verilmedi. 17’nci gün sabaha karşı aileye telefonla ölüm haberi verildi. Bebek, küçük bir kutu içinde teslim edilerek Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Ancak anne Fatma Aslan, yıllar boyunca “Oğlum ölmedi, yaşıyor” diyerek şüphelerini dile getirdi.

Baba Ercan Aslan, “Normal yapılması gereken hiçbir şey yapılmadı. Cenazenin resmi kaydı bile yoktu” sözleriyle yaşadıkları şüpheleri anlattı.

Aile, üç yıl önce savcılığa başvurarak hukuki süreç başlattı. Geçen yıl yapılan fethi kabir sonrası DNA testinde, mezara gömülen bebeğin Aslan çiftine ait olmadığı ortaya çıktı.

Anne Fatma Aslan, “Oğlumun yaşadığına eminim. Başka bir ailede büyüyor olabilir. Yetkililerden sesimi duymalarını ve oğlumu bulmalarını istiyorum” dedi.

Ailenin avukatı Zeki Oran ise, “Soruşturma devam ediyor. Çocuğun bulunması ve kusuru olanların cezalandırılması için bütün girişimleri yapıyoruz” açıklamasında bulundu.