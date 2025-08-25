15 yaşındaki Büşra, inşaatta ölü bulundu! Ailesi kayıp başvurusu yapmış
Samsun’da bir inşaatın önünde vatandaşlar tarafından ceset bulundu. Cesedin, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu ortaya çıktı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gördü.
KAYIP KIZIN CESEDİ ÇIKTI
Vatandaşlar hemen telefona sarılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.
ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK
Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
