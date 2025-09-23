Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var

TOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TOKİ aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 8 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Konut, turizm, sanayi, sosyal tesis ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile satılacak. Bazı taşınmazlar ise "peşin alım" şartı ile yüzde 15 indirimli satılacak.

TOKİ 32 ilde mülkiyetinde bulunan 281 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Konya, Aksaray, Malatya, Adana, Nevşehir'de 1, Diyarbakır'da 7, Şanlıurfa'da 8, Mardin'de 2, İstanbul'da 17, Kocaeli'de 2, Tekirdağ'da 15, Yalova'da 2, İzmir'de 15, Aydın'da 4, Antalya'da 10, Muğla'da 21, Ankara'da 35, Afyonkarahisar'da 32, Çorum'da 13, Eskişehir'de 24, Niğde'de 6, Kayseri'de 8, Samsun'da 3, Mersin'de 2, Kahramanmaraş'ta 12, Gaziantep'te 16, Elazığ'da 11, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 5 olmak üzere 281 taşınmaz satışa çıkarılacak.

İHALE 8 EKİM'DE

Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

TOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - 1. Resim

YÜZDE 25 VE YÜZDE 40 PEŞİNAT DETAYI

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

Alıcılar, konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - 2. Resim

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Bazı taşınmazlar ise peşin satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

