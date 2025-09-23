Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. Buna göre 2 farklı markaya ait oda kokusu ve 1 pelüş anahtarlığın satışı yasaklandı. Söz konusu ürünler piyasadan toplatılacak. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimlerine aralıksız devam eden bakanlık, "güvensiz" olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

3 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusu 22 Eylül tarihinde geldi. Buna göre 2 markaya ait oda kokusu ve 1 pelüş anahtarlıkla ilgili piyasadan toplatma kararı verildi. 

Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - 1. Resim

"BRESCIA HOME" VE "BE" MARKA ODA KOKULARI

"Brescia Home" markasına ait oda kokusunun "dokunsal uyarı" işareti bulunmaması ve ambalaj yönetmeliğine aykırılık nedeniyle satışı yasaklandı. 

Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - 2. Resim


"Be" marka oda kokusu için de "dokunsal uyarı" işareti bulunmaması nedeniyle yasaklama kararı verildi. 

Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - 3. Resim

PELUŞ ANAHTARLIĞIN SATIŞI YASAKLANDI 

"Peluş Anahtarlık" için de piyasadan toplatılma kararı verildi. Söz konusu ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: "En 71-1 standardı kapsamandı yapılan testler sonucunda küçük parça oluşması nedeniyle oyuncak güvenliği yönetmeliği gereklerini karşılamamaktadır."

Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - 4. Resim

