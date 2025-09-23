Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'un doğal kliması! Yaz kış sıfır derece olan "Soğukluk Mağarası" ziyaretçi akınına uğruyor

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da yazın da kışın da sıfır derece sıcaklıkta olan Soğukluk Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor. Yazın serinlemek isteyenler için doğal klima olan mağaranın tarihi geçmişi de bulunuyor. Mağaradan çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde, eski adıyla Serdebe mevkiinde bulunan Soğukluk Mağarası, yaz kış değişmeyen sıfır derece sıcaklığıyla ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

DOĞAL KLİMA

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar mağara önüne gelerek doğal klimanın keyfini çıkarırken, kışın ise dışarıda hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşse de mağaradan gelen esinti sıfır dereceyi koruyor. Bu özelliğiyle yılın her döneminde ilgi çeken mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline gelmiş durumda.

Erzurum'un doğal kliması! Yaz kış sıfır derece olan

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde yer alan mağara, hem doğaseverlerin hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzurum'un doğal kliması! Yaz kış sıfır derece olan

"BURAYA UĞRAYAN HERKES SERİNLİYOR" 

Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun'un kendi imkanları ile hayrat olarak yapmış olduğu su sebili ve merdiven bulunuyor.
Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece olduğunu vurgulayarak, "Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor" dedi.

Erzurum'un doğal kliması! Yaz kış sıfır derece olan

Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

