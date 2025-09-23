Kışın habercisi lahana tezgahlarda yerini aldı! Vatandaş fiyattan şikayetçi

Geniş ve kat kat yaprakları olan, kış sebzesi olarak bilinen lahana, özellikle doğal yapısı ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle Erzincan'da sıkça tercih ediliyor.

YEMEKLİK VE TURŞULUK OLARAK İKİYE AYRILIYOR

Erzincan'da başta lahana dolması olmak üzere lahanadan yapılan turşu ve çorbalar şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor. Erzincanlı kadınların mutfaklarından eksik etmediği lahanalar tezgahta yemeklik ve turşuluk olmak üzere ikiye ayrılıyor.

"FİYAT GEÇEN SENEYLE AYNI AMA VATANDAŞ BEĞENMİYOR"

Erzurum’un Söğütlü köyünden getirdiği lahanaları satan esnaf, 150 liradan başlayan lahana fiyatlarının büyüklüğüne göre 200 liraya kadar çıktığını belirtti. Lahana fiyatlarının üretim maliyetinin arttığını ancak satış fiyatının geçen sezonla aynı olduğunu kaydeden pazar esnafı, "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor." diyerek sitemde bulundu.