Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medyada fiyat paylaşımı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan sıkı denetim sinyali...

Sosyal medyada fiyat paylaşımı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan sıkı denetim sinyali...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyada fiyat paylaşımı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan sıkı denetim sinyali...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, ürünlerin fiyatını video çekip vatandaşları yanlış yönlendirenlere karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, "Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, bir marketteki ürün maliyetine dair yanıltıcı paylaşımların dolaşıma girdiğini tespit ettiğini açıkladı.

Dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanan paylaşımda, bir markette satılan ürünşıma ilişkin bilgi verilün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği bildirildi.

Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.

"KONTROL EDİLDİ FARKLI DURUM YOK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz.

Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kanada, İngiltere ve Avustralya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!Su sporları istasyonunda ölü bulundu! Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - GündemÇanakkale, Antalya ve Konya'da yangın var!Çanakkale'de yangın! Alevler zeytinlikten ormana sıçradı - GündemÇanakkale'de yangın! Alevlere müdahale sürüyorDoğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor! Bakanlar bölgede! - Gündem"272 kilograma kadar yağış alan yerler var"Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya yangınları hakkında açıklama yaptı! - Gündem"Muğla ve Antalya yangınları kontrol altında"Bakan Tekin, Gaziler Günü'nde açıklamalarda bulundu: Terör örgütlerinin hiçbir argümanı kalmadı" - Gündem"İnsanları kandırabilecekleri argümanları kalmadı"Barış Yarkadaş'tan çarpıcı iddia: Bir Genel Başkan Yardımcısı 'Kılıçdaroğlu CHP’li ölemeyecek’ diyor - Gündem"MYK'da 'CHP’li ölemeyecek' diyorlar!"
Sonraki Haber Yükleniyor...