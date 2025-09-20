Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar evinizde varsa dikkat

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son incelemeler sonucunda sağlık riski taşıyan bazı ürünler GÜBİS üzerinden yayımlandı.

PİYASADAN TOPLANMASINA KARAR VERİDİ

Söz konusu uygulama kapsamında özellikle çocuk sağlığını tehdit eden bazı oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

İşte güvensiz ürünler listesi: