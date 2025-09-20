Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar evinizde varsa dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine yeni ürünler ekledi. Yapılan denetimlerde sağlık riski taşıyan bazı oyuncakların piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son incelemeler sonucunda sağlık riski taşıyan bazı ürünler GÜBİS üzerinden yayımlandı.

PİYASADAN TOPLANMASINA KARAR VERİDİ

Söz konusu uygulama kapsamında özellikle çocuk sağlığını tehdit eden bazı oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

İşte güvensiz ürünler listesi:

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi
