Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul öncesi büyük denetim yapıldı, rekor ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesi kırtasiye ürünleri satışında sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda "Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde: Denetlenen market sayısı: 5.050. Toplam denetlenen ürün sayısı: 722.528. Tespit edilen ihlal sayısı: 4.816. Uygulanan toplam cezai işlem tutarı: 15.241.124 TL. Haksız Fiyat Artışı işlemi başlatılan firma sayısı: 990 oldu" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK İHLAL İSTANBUL'DA TESPİT EDİLDİ

Açıklama şöyle devam etti: "Denetim faaliyetleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilk 3 il: İstanbul: 1.414 işletme. Ankara: 635 işletme. Antalya: 320 işletme olurken bu iller, aynı zamanda en yüksek sayıda ürün denetiminin de yapıldığı şehirler oldu:

Ankara: 332.104 ürün. İstanbul: 216.848 ürün. Antalya: 31.280 ürün. En fazla ihlal tespit edilen ve cezai işlem uygulanan il ise İstanbul oldu.

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen 3 il: İstanbul: 2.174 ihlal. Ankara:1.820 ihlal. İzmir: 65 ihlal olurken; bu kapsamda uygulanan toplam cezai işlem tutarları ise şöyle gerçekleşti: İstanbul: 6.882.884 TL. Ankara: 5.762.120 TL. İzmir: 205.790 TL.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."