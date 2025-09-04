Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Okul öncesi büyük denetim yapıldı, rekor ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı okulların başladığı şu dönemde kırtasiyeleri, kırtasiye ürünleri satan firmaları denetledi. İhlal yapan yüzlerce firmaya 15 milyondan fazla ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesi kırtasiye ürünleri satışında sıkı denetim gerçekleştirdi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda "Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde: Denetlenen market sayısı: 5.050. Toplam denetlenen ürün sayısı: 722.528. Tespit edilen ihlal sayısı: 4.816. Uygulanan toplam cezai işlem tutarı: 15.241.124 TL. Haksız Fiyat Artışı işlemi başlatılan firma sayısı: 990 oldu" ifadeleri yer aldı.
EN ÇOK İHLAL İSTANBUL'DA TESPİT EDİLDİ
Açıklama şöyle devam etti: "Denetim faaliyetleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilk 3 il: İstanbul: 1.414 işletme. Ankara: 635 işletme. Antalya: 320 işletme olurken bu iller, aynı zamanda en yüksek sayıda ürün denetiminin de yapıldığı şehirler oldu:
Ankara: 332.104 ürün. İstanbul: 216.848 ürün. Antalya: 31.280 ürün. En fazla ihlal tespit edilen ve cezai işlem uygulanan il ise İstanbul oldu.
En yüksek sayıda ihlal tespit edilen 3 il: İstanbul: 2.174 ihlal. Ankara:1.820 ihlal. İzmir: 65 ihlal olurken; bu kapsamda uygulanan toplam cezai işlem tutarları ise şöyle gerçekleşti: İstanbul: 6.882.884 TL. Ankara: 5.762.120 TL. İzmir: 205.790 TL.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."