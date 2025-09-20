Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! 8 ayda 1.8 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiğini duyuran bakanlık, yapılan denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin bir bilgi paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 371 bin 525 firma ile birlikte 23.221.447 ürün denetlenerek 1 milyar 869 milyon 128 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

OTOMOTİV, STOKÇULUK, EMLAK, KUYUM SEKTÖRÜ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 3 bin 138 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 725 milyon 815 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin TL, fahiş fiyat kapsamında 254 milyon 574 bin TL, kuyum sektörü denetimlerinde 17 milyon 938 bin TL, emlak sektörüne 47 milyon 948 bin TL, otomotiv sektörüne ise 87 milyon 501 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

REKLAM, HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR, ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1.473 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 387 milyon 943 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 182 milyon 353 bin TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 173 milyon 128 bin TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 32 milyon 460 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."