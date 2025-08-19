Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler

Skandal olay, Iğdır'da yaşandı. Kentte kamuya ait millet bahçesi kiraya verildi.

Bahçede yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi.

HER KÖŞE BİR FİRMAYA

Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.

Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi.

İHALE AKRABALARA

Bunun ardından, alanlar davet usulüyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına verildiği iddia edildi.

Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı.