Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler
Iğdır'da kamuya ait millet bahçesi kiraya verildi. İhale Valilik tarafından iptal edilirken kiraya verilen alanlardan sadece birinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı. İhaleye davet edilenlerin ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabaları olduğu iddia edildi.
Skandal olay, Iğdır'da yaşandı. Kentte kamuya ait millet bahçesi kiraya verildi.
Bahçede yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi.
HER KÖŞE BİR FİRMAYA
Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.
Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi.
İHALE AKRABALARA
Bunun ardından, alanlar davet usulüyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına verildiği iddia edildi.
Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar