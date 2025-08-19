Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler

Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Iğdır&#039;da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler
Millet Bahçesi, Kiralama, Rüşvet, Skandal, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da kamuya ait millet bahçesi kiraya verildi. İhale Valilik tarafından iptal edilirken kiraya verilen alanlardan sadece birinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı. İhaleye davet edilenlerin ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabaları olduğu iddia edildi.

Skandal olay, Iğdır'da yaşandı. Kentte kamuya ait millet bahçesi kiraya verildi. 

Bahçede yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi.

Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler... Her köşesine bir şey koyup akrabalarına - 1. Resim

HER KÖŞE BİR FİRMAYA

Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.

Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi.

Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler... Her köşesine bir şey koyup akrabalarına - 2. Resim

İHALE AKRABALARA

Bunun ardından, alanlar davet usulüyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına verildiği iddia edildi.

Iğdır'da skandallar zinciri! Millet bahçesini akrabalarına kiraya verdiler... Her köşesine bir şey koyup akrabalarına - 3. Resim

Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Real Madrid Osasuna maç kadrosu: Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasa değeri 60 milyon lira! Sırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdiler - GündemSırt çantasına gizlenmişti, yakayı ele verdilerEski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti - GündemEski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmiştiBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı! Başkandan vatandaşlara çağrı var - GündemBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı!Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor! Sessizliğini bozdu - Gündem'AK Parti'ye katılacak' iddialarına cevap!“Şamanizm tarikatı” ihbarı polisi harekete geçirdi: Evinde kesilmiş hayvanlar bulundu - Gündem“Şamanizm tarikatı” ihbarı polisi harekete geçirdiAK Parti heyetinden Çerçioğlu'na destek ziyareti! Bu sözler damga vurdu - GündemAK Parti'den destek ziyareti! Bu sözler damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...