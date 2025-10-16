2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Cani kocanın 'tahliye' sevinci kısa sürdü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üç yıl önce, evliliğinin henüz ikinci ayında eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE KARARI GERİ ALINDI

Mahkeme tarafından geçtiğimiz günlerde 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle tahliyesine karar verilen sanığın serbest bırakılması, maktulün ailesinin itirazı üzerine geri alındı. Tahliye kararı iptal edilen Mustafa A., yeniden hastaneye yatırılarak tedavi altına alınacak.

NE OLMUŞTU?

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı'nın Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası'nda meydana gelmişti. Necla A. (32), 26 Haziran 2022'de Mustafa A. (33) ile evlenmişti. Talihsiz kadın henüz evliliğinin ikinci ayında, nişanlılık ve düğün sürecinde psikolojik rahatsızlığı gizlendiği öne sürülen eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kadının ölümünün ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık üç yıl cezaevinde kalan sanık hakkında, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporu dikkate alan mahkeme, cezai ehliyetinin bulunmadığına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti. Ancak Necla A.'nın ailesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi.

İzmir İnfaz Hakimliği, yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararını iptal etti ve Mustafa A.’nın tedavi amacıyla hastaneye yatırılmasına karar verdi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK" DEMİŞTİ

Mahkemenin tahliye kararının ardından baba Aziz A. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullanmış, bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yapmıştı.