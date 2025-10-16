Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor

Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dağ bitkilerini seyyar olarak satan İsa Kurt isimli vatandaş, özellikle kalp hastaları için önemli tavsiyelerde bulundu. Kalp hastalarına alıç ve sirkeyi öneren Kurt, "Alıcı kullanan insanlar kolay kolay kalp hastası olmaz. Bunu senede 2 ay tükettiğiniz zaman kalpteki tüm damarları açıyor." dedi.

Erzincan'ın dağlarında yetişen yaban bitkilerini vatandaşlarla buluşturan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşları dağ bitkileri hakkında bilgilendiriyor, adeta şifa dağıtıyor. Tezgâhında kızılcık, alıç, gilaburu gibi Erzincan'ın dağlarında yetişen sezonun son bitkilerini satışa sunan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşlara bitkilerin sağlığa olan faydalarını anlattı.

KALP HASTALARINA ALIÇ VE SİRKE ÖNERİSİ 

Kurt, Erzincan'ın yöresel dağ ürünlerinden olan alıcın kalp hastalarına çok iyi geldiğini söyledi. "Alıcı kullanan insanlar kolay kolay kalp hastası olmaz" diyen Kurt, "Bunu senede 2 ay tükettiğiniz zaman kalpteki tüm damarları açıyor. Varise kadar iyi geliyor" şeklinde konuştu.

33 yıldır alıç sattığını kaydeden Kurt, alıç sirkesinin alıç tüketmekten çok daha faydalı olduğunu belirterek, "Sirkeyi tüm kalp hastaları kullansın. Alıç sadece 2 ay tüketilebiliyor. Ama sirkenin 12 ay ömrü var. Tüm kalp hastaları alıç sirkesi kullansın" dedi.

Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor - 1. Resim

"KAYNATIP İÇİLİNCE MÜTHİŞ BİR İLAÇ"

Öte yandan kızılcığın da kalp hastalıklarına iyi geldiğini ifade eden Kurt, "Vatandaşlar kızılcığı, alıcı, gilaburuyu kaynatıp içseler müthiş bir ilaç olur" ifadelerine yer verdi.

Kalp hastalarının şifa kaynağı: 2 ay tüketenin tüm damarları açılıyor - 2. Resim

GİLABURUN BÖBREK TAŞINI BİTİRİYOR

Gilaburunun da faydalarını aktaran Kurt, müşterilerinin gilaburunun faydalarını zaten bildiklerini ve tekrar tekrar almaya geldiklerini söyledi. Kurt, gilaburunun özellikle böbrek taşına iyi geldiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımız dalga geçiyor. Ama bunu ciddi olarak kullandıkları zaman böbrek taşı gerçekten bitiyor. Gidip doktorda böbrek taşının milimini öğrenmiyorlar. Gidip taşın milimini öğrensinler milimine göre tedavi şekli var" dedi.

Tezgahtan alışveriş yapan bir vatandaş ise gilaburu bitkisi aldığını ve bitkinin sağlığa birçok faydası olduğunu kaydederek, "Gilaburu böbrek taşını düşürüyor, prostata iyi geliyor, şifalı bir bitki. Erzincan'ımızın kendi mahsulü. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

