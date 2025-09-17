Erzincan'da feci kaza! Yeni aldığı motosikletle ölüme gittiği anlar kamerada

12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan'daki bir mağazadan yeni motosiklet alan İbrahim Can Sevinç (23), ikamet ettiği Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönmek üzere yola çıktı.

FECİ ÖLÜM KAMERADA

Yeni motosikletiyle seyir halindeki İbrahim Can Sevinç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak yere savruldu. Ambulansla kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sevinç'in kaza anı ise motosikletin hemen arkasında seyir halinde olan bir tırın araç kamerası tarafından görüntülendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Görüntülerde virajda motosikletin bariyerlere çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı. Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Can Sevinç, geçtiğimiz cuma günü Sivas’ın Akıncılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.