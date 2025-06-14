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İstanbul'da korkunç kaza! Bariyer ön camdan girdi, şoför mahallinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da korkunç kaza! Bariyer ön camdan girdi, şoför mahallinden çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da saat 01.45 sıralarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. O-3 Tem Otoyolu Aksaray istikametinde seyreden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerlere ok gibi saplanan araç, bariyerleri de bükerek ağır hasar aldı.

İstanbul'da korkunç kaza! Bariyer ön camdan girdi, şoför mahallinden çıktı - 1. Resim

DEMİR BARİYERLER CAMDAN GİRDİ

Demir bariyerlerin ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıktığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sıkıştığı araçtan ciddi yara almadan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç kaza! Bariyer ön camdan girdi, şoför mahallinden çıktı - 2. Resim

Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışması sonrasında trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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