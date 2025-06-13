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Boğaz'da zincirleme trafik kazası! FSM Köprüsü'nde ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Elim kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.

Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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