Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FSM Köprüsü&#039;nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Ankara istikametinde saat 01.15 sularında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu kamyon köprü üzerinde yan yattı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRIDI

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza sırasında araçlarda bulunan ve yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası köprü üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir bardak su iki buçuk lira! Vatandaş arıtma cihazı peşinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görüntüler çıktı, İBB itiraf etti! Sürücüsüz metroda kaza skandalı - GündemSürücüsüz metroda kaza skandalıCHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken "koltuk" mesajı: "Yerleşmezsen kaldırabilirler" - Gündem"Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler"Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı - GündemUçakta fenalaştı! İlber Ortaylı'dan korkutan haberElon Musk hâlâ temsilci atamadı! Bakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyali - GündemBakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyaliCHP lideri Özel'den "erken seçim" açıklaması: "Çağrım yok ama millet isterse ilk kişiyim" - Gündem"Erken seçim çağrım yok"Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı - GündemKamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı
Sonraki Haber Yükleniyor...