FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Ankara istikametinde saat 01.15 sularında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu kamyon köprü üzerinde yan yattı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRIDI

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza sırasında araçlarda bulunan ve yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası köprü üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.