Görüntüler çıktı, İBB itiraf etti! Sürücüsüz metroda kaza skandalı

Üsküdar-Samandıra Metrosunda seferler üç gündür Altunizade’ye kadar yapılıyor. İBB’den yapılan açıklamada “teknik arıza” denildi. Ancak gerçekte, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı. İBB “gece eğitimi yapılıyordu” dedi. “2017’den beri çalışan hatta bu neyin test sürüşü” sorusu akıllara geldi.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - İstanbul’da Büyükşehir Belediyesinin işlettiği, seçimden önce açılışı yapılan Üsküdar-Samandıra Metrosunda facia ucuz atlatıldı. 21 Nisan gecesi iki metro koordinasyonsuzluk yüzünden kafa kafaya çarpıştı. Başta “teknik bir arıza” diye duyurulan olayın görüntüleri iki gün sonra sızınca İBB kazayı itiraf etmek zorunda kaldı.

İBB’den yapılan açıklamada “M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

“İki trenin teması” şeklinde hafifletilmeye çalışılan kazanın yoğun saatlerde yaşanmaması büyük bir faciayı engelledi.

İŞLETEMİYORLAR

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur “İki ay önce açılan hattın test sürüşü yapılmadı mı?” diye sordu. Gazetemize konuşan Batur şunları söyledi:

"Üsküdar Metrosu ilk sürücüsüz metro hattı. Çekmeköy’e kadar olan kısmı bizim zamanımızda yapıldı. Çekmeköy-Samandıra kısmı da yerel seçimden önce apar topar açıldı. Önce test sürüşü yapılır. Burası sürücüsüz olması dolayısıyla daha hassas. Gece eğitim amaçlı çalışma yapıldığını söylüyorlar. Bu ifadeyi ilk defa duydum. İki ay önce açılmış bir metronun eğitimlerinin tamamlanması, test sürüşünün çoktan bitmesi lazım gelmez mi? Kaldı ki olay Fıstıkağacı durağı civarında yaşanıyor. Yani, test sürüşü çoktan yapılmış yedi yıldır yolcu taşınan bir yer. Bu da ayrı bir çelişki.

Yönetemiyorlar, mevcut kurulu hattı bile işletemiyorlar. Kaza yaşanır, sonuçta insan yapısı. Normal olmayan bunların şeffaf davranmaması. Kaza 21 Nisan’da yaşanıyor. İki gün sonra açıklama yapıyorlar. Yolcular bilgilendirilmiyor. Büyük bir kısmı bizim zamanımızda yapılan Bostancı Metrosunu da genel seçimden önce açtılar. Sürücüsüz hattı uzun süre sürücüyle çalıştırdılar. Çünkü yeterli test sürüşü yapmamışlardı. Yani nereden bakarsanız problemli."