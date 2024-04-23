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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki 32 saat süren kesintinin nedeni belli oldu! İBB'den açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı&#039;ndaki 32 saat süren kesintinin nedeni belli oldu! İBB&#039;den açıklama

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye bağlı Metro İstanbul, M5 Metro Hattı'nda yolcusuz iki trenin "temas" sonucu zarar gördüğünü bildirdi.

Metro İstanbul'un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.

Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki 32 saat süren kesintinin nedeni belli oldu! İBB'den açıklama - 1. Resim

*Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade İstasyonu’nda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;*

- Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,

- Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenmektedir. 

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki 32 saat süren kesintinin nedeni belli oldu! İBB'den açıklama - 2. Resim

Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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