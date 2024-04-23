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İstanbul'da metrolar çarpıştı! Seferler yarın normale dönecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar-Samandıra metro hattında 21 Nisan'da meydana gelen kaza sonrası yapılan çalışmalar nedeniyle yoğunluk hala sürüyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği kaydedildi. 

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında 21 Nisan gecesi eğitim amaçlı kullanılan iki metro Fıstıkağacı istasyonunda kafa kafaya çarpıştı. 

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

SEFERLER YARIN SABAH NORMALE DÖNECEK

Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21'i 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği" belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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