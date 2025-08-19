Erzincan'da rafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında

Erzincan Valiliği, rafting etkinliği sırasında taciz iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir vatandaşın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: