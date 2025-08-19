Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzincan'da rafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında

Erzincan’da Karasu Nehri’nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir vatandaşın tacize uğradığı iddiası üzerine bir şüpheli gözaltına alındı. Valilik açıklamasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin konuyu titizlikle takip ettiği, mağdur vatandaşın adli makamlara başvurduğu ve Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Erzincan Valiliği, rafting etkinliği sırasında taciz iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir vatandaşın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun duyulması üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımızla iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını, şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir. Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir."

