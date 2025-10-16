AUZEF güz dönemi sınav takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen Açık ve Uzaktan Eğitim programlarında kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözlerini güz dönemi ara sınav tarihlerine çevirdi.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 8- 9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMLERİ UZATILDI

Sınav merkezi tercih işlemleri 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Adaylar tercihini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınav merkezi tercihi olmayan öğrencilerin yerleştirmeleri ise AKSİS’teki MERNİS bilgileri esas alınarak gerçekleşecektir.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 8-9 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final) 27- 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025