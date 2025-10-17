Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı

Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bir köpek, evde oyun oynarken lityum-iyon bir pili ısırması sonucu yangın çıkardı. Olayda yaralanan olmazken, ev sahibi söz konusu pillerin çok tehlikeli olabileceğini vurguladı.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda, Calton isimli bir köpek evde oyun oynarken yangın çıkardı. Evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beş yaşındaki köpeğin halının üstünde bulduğu lityum pili ısırması sonucu salonda dumanların yükseldiği görülüyor. 

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı - 1. Resim

BİRKAÇ SANİYEDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Köpek tehlikenin farkına vararak odadan kaçarken, pil birkaç saniye içinde alev topuna dönüşüyor. Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığı ve yangının kendiliğinden söndüğü belirtiliyor. 

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı - 2. Resim

Aynı zamanda bir itfaiyeci olan köpeğin sahibi David Sasser, ityum-iyon pillerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha anladığını söyledi. Bu pillerin genellikle güvenli olduğunu belirten Sasser, yine de köpeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiğinin altını çizdi. 

