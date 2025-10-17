ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda, Calton isimli bir köpek evde oyun oynarken yangın çıkardı. Evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beş yaşındaki köpeğin halının üstünde bulduğu lityum pili ısırması sonucu salonda dumanların yükseldiği görülüyor.

BİRKAÇ SANİYEDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Köpek tehlikenin farkına vararak odadan kaçarken, pil birkaç saniye içinde alev topuna dönüşüyor. Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığı ve yangının kendiliğinden söndüğü belirtiliyor.

Aynı zamanda bir itfaiyeci olan köpeğin sahibi David Sasser, ityum-iyon pillerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha anladığını söyledi. Bu pillerin genellikle güvenli olduğunu belirten Sasser, yine de köpeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiğinin altını çizdi.