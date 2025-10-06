Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehitkamil Belediye Başkanı gıda skandalı karşından çileden çıktı! "Senin gibiler sakız bile satmamalı"

Şehitkamil Belediye Başkanı gıda skandalı karşından çileden çıktı! "Senin gibiler sakız bile satmamalı"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hijyen skandalı yaşanan bir üretim tesisine baskın düzenledi. Küflenmiş salçalar, bozuk reçeller, 8 yıllık ürünlerle karşılaşan Yılmaz, "Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı! Annene yedirmediğini, çocuklara mı yediriyorsun" diyerek işletmeciye sert tepki gösterdi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gelen ihbar üzerine salça ve reçel üretimi yapılan bir işletmeye baskın düzenledi. Baskında karşılaştığı manzara karşısında öfkesine hakim olamayan Başkan, hijyen kurallarından uzak üretim koşulları ve çocuk işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle işletmeye sert tepki gösterdi.

Denetim sırasında ürünlerin açıkta ve hijyenik olmayan koşullarda bekletildiğini gören Başkan, işletme sahibine, “Buralar hijyenik mi?” diye sordu. İşletme sahibinin “Hayır” cevabı üzerine tepki gösteren Başkan, bozuk salçaları işaret ederek, “Annene yedirir misin?” diye sordu. İşletmecinin "Hayır" cevabına, "Annene yedirmediğini çocuklara mı yediriyorsun!" diyerek sert sözlerle tepki gösterdi. 

Şehitkamil Belediye Başkanı gıda skandalı karşından çileden çıktı! "Senin gibiler sakız bile satmamalı" - 1. Resim

ÜRÜNLERDE KÜF, BÖCEK, SON KULLANMA TARİHİ SKANDALI!

Denetimde, dışarıda bekletilen yaklaşık 80 ton gıda ürününün olduğu görüldü. Ürünlerin üzerinde küf, böceklenme ve bozulma tespit edildi. Başkan, “80 ton ürünü burada ne yapıyordun? Hayrına mı tutuyordun?” diye sordu. İşletmecinin alaycı biçimde “Aynen, hayrına” demesi ise şoke etti. 

Başkanın salçalardan tatmasını istemesi üzerine işletmeci, "Zaten imha edeceksiniz" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, “Biz imha edeceğiz, ama sen yine de satacaksın, öyle mi?” diye tepki gösterdi.

Bazı ürünlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihinin işletmeci tarafından kafasına göre basıldığı ortaya çıktı. Başkan, “Gıda mühendisi çalışıyor mu burada?” diye sorduğunda aldığı “Evet” cevabına, “Allah rızası için çağır da görelim” dedi. İşletmecinin “Eskiden çalışıyordu” cevabı ise denetim ekibini şaşkına çevirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı gıda skandalı karşından çileden çıktı! "Senin gibiler sakız bile satmamalı" - 2. Resim

8 YILLIK ÜRÜNLERİ SATACAKMIŞ!

Baskında bazı gıda ürünlerinin 8 yıllık olduğu tespit edilirken, Başkan Yılmaz bu duruma da sert tepki gösterdi. Reçel bidonlarının küflenmiş ve bozuk olduğu görülünce, “Bozuk reçeli neden tutuyorsun, hala anlamadım” diyerek tepkisini dile getirdi.

"SENİN GİBİLER SAKIZ BİLE SATMAMALI"

Başkan, tüm hijyen kurallarının ihlal edildiği, bozuk ve sağlıksız ürünlerin tutulduğu tesisteki durumu özetleyerek şu sözlerle son noktayı koydu:

“Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya, seni Allah’a bile havale etmiyorum.  Derhal mühürleyin burayı! Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim!”


