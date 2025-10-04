Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'teki vahşetin detayları belli oldu! Katilleri akrabaları çıktı, 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş ve dayıları kurşuna dizilmişti. Olayın ardından silahları toprağa gömüp kaçan zanlılar operasyonla yakalandı. Kan donduran cinayetlerle ilgili detaylar belli oldu, katiller akraba çıktı.

Olay, 18 Eylül akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana gelmişti. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıkmış ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahların da kullanılması sonucu kurşunların isabet ettiği Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan (21) isimli kardeşler ile dayıları Doğan Karakurt (41) hayatını kaybetmişti.

KATİLLER AKRABA ÇIKTI

Olay sonrası aralarında maktul 2 kardeşin dayıları ve diğer maktulün kardeşlerinin de olduğu katil zanlıları ise kaçmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve özel kurulan ekipler çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucu, A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A., M.A.A. ve Ö.A. isimli 10 firari şahsın saklandıkları adresler tespit edildi. Firari şahıslar, jandarma ekiplerinin kapsamlı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.A.A isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A. ve Ö.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABANCALARI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Olayda kullanılan suç aletleri 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği olay yerinde, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka piyade tüfeği ise araziye gömülmüş şekilde ele geçirildi.

