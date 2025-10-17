Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim törenlerinin provası nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemelerini açıkladı. 19 Ekim'deki prova çalışmaları ve 29 Ekim'deki resmi geçit töreni esnasında bazı ana yollar ve bağlantı yolları belirli saatlerde trafiğe kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve provaları kapsamında trafiğe kapalı olacak olan yollar belirlendi. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları tek tek paylaştı. 

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları gerekçe gösterilerek provanın yapılacağı 19 Ekim Pazar ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.

19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar - 1

19 VE 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Adnan Menderes Bulvarı ve bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri dahil olmak üzere trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler ise Turgut Özal, Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu alternatif güzergah olarak kullanabilecek. 

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı
