Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya izleyicileri, yeni bölümü yayın sonrası YouTube’da bulamayınca araştırmaya başladı. 20. bölümün yayınlanmama nedeni ve dizinin tam bölümünün nereden izleneceği merak konusu oldu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, her bölümüyle ekran başında büyük bir kitleyi topluyor. Ancak dizinin 20. bölümü, televizyon yayını sonrasında YouTube platformunda yer almadı. İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve artık hangi platformdan izlenebileceğini araştırıyor.

EŞREF RÜYA 20. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin 20. bölümü, Kanal D’nin resmi YouTube kanalında yayınlanmadı. Bu karar, geçtiğimiz haftalarda alınan yayın değişikliğinin bir sonucu . Dizinin yeni bölümleri artık yalnızca Amazon Prime Video platformunda yer alıyor. Dolayısıyla televizyon yayınından sonra tam bölüm, YouTube üzerinden erişime açılmıyor.

Kanal D ekranlarında dizi normal saatinde izleyiciyle buluşmaya devam ederken, dijital yayın haklarının Prime Video’ya geçmesiyle birlikte izleyiciler tam bölümleri yalnızca platform üzerinden izleyebiliyor.

Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor - 1. Resim

EŞREF RÜYA 20. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin 20. bölümü, yayın sonrası yalnızca Amazon Prime Video platformunda izlenebiliyor. Dizi, her yeni bölümün televizyon yayınının ardından Prime Video kütüphanesine ekleniyor. Böylece bölümü kaçıran izleyiciler, platform üyeliği oluşturarak yeni bölümlere erişim sağlayabilir.

YouTube’da yalnızca kısa özetler ve fragmanlar paylaşılmaya devam ederken, tam bölümler artık dijital platform üzerinden ücretli olarak sunuluyor.

Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor - 2. Resim

EŞREF RÜYA NEDEN YAYINLANMIYOR?

20. bölüm ve önceki bölümlerin YouTube’a yüklenmemesi, dizinin yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Eşref Rüya hala Çarşamba akşamları Kanal D’de yayın hayatına devam ediyor. Ancak, dijital yayın politikasındaki değişiklik nedeniyle yeni bölümler yalnızca Prime Video kullanıcılarına özel olarak sunulmakta.

Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor - 3. Resim

20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bölümde gerilim dolu sahneler dikkat çekti. Dinçer, Eşref’in kurduğu tuzağa düşerken, beklenmedik bir patlama tüm planları altüst etti. Hangarda yaşanan patlamanın ardından Eşref’in ve çevresindekilerin kaderi tamamen değişti.

Kadir ise operasyonu için yeni bir merkez arayışına girerken, Eşref onu durdurmaya kararlıdır. Kadir’in itibarını sarsacak büyük bir adım atan Eşref, bir yandan da piyasayı yasadışı maddelerden temizleme mücadelesine devam eder. Ancak bu mücadele, yeni düşmanların ortaya çıkmasına yol açar.

