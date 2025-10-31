Elektrikte devlet desteği ne kadar, nasıl oluyor, kimlere var soruları gündemde yeniden yer aldı. Daha önce yürürlükte olan sistemde, yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) üzerindeki tüketimler desteke kapsamı dışındaydı. Yeni kararla birlikte bu sınır 4 bin kWh’ye indirildi.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek, hane halkı büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh karşılığı 112,63 TL, 3 kişilik hanelere 100 kWh karşılığı 150,17 TL, 4 kişilik hanelere 125 kWh karşılığı 187,71 TL ve 5 ve üzeri kişilik hanelere 150 kWh karşılığı 225,25 TL destek ödemesi yapılıyor.

Kronik hastalığı bulunan ve elektrikli tıbbi cihaza bağlı yaşayan vatandaşların bulunduğu haneler de en yüksek destek diliminden faydalanabiliyor.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ NASIL OLUYOR?

Devlet desteği, ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik faturalarına doğrudan indirim şeklinde yansıtılıyor. Herhangi bir başvuru gerekmeksizin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli yardım alan aileler sistem üzerinden otomatik olarak destek kapsamına dahil ediliyor.

Destekten yararlanan vatandaşlar, elektrik faturalarını PTT şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden ödeme yaparalk indirimden faydalanabiliyor. Ayrıca tıbbi cihaz kullanımı nedeniyle yüksek elektrik tüketimi olan hastalar için ayrı bir “Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği” de uygulanıyor.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Elektrik desteğinden 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım alan haneler yararlaanabiliyor. Ayrıca kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar da bu kapsamda destek alabiliyor.

Elektrikte devlet desteği yalnızca konut abonelikleri için geçerli.Ticarethaneler, sanayi tesisleri veya elektrik üretimi yapan işletmeler uygulamadan faydalanamıyor.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ KALDIRILIYOR MU, BİTTİ Mİ?

Elektrik desteği kaldırılmadı, destek limitlerinde düzenlemeye gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yeni kararıyla yıllık 5 bin kWh olan tüketim sınırı 4 bin kWh’e düşürüldü. Aylık 333 kWh üzerinde elektrik harcayan aboneler destek kapsamı dışında kalacak.

Yaklaşık 2,5 milyon aboneyi etkileyecek yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Faturası ortalama 984 TL’yi aşan haneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Düşük gelirli aileler ve sosyal yardım alan haneler için elektrik desteği ise devam edecek.