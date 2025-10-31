İZSU kesintisi listesi 31 Ekim! İzmir'de planlı su kesintileri 15 Kasım'a kadar devam edecek

İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, İzmir'de sular ne zaman gelecek sorgulanmaya devam ediyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintileri 23.00 ile 05.00 saatleri arasında döçnüşümlü olarak devam edecek. Şehir genelinde iki ayrı bölge oluşturuldu, bölgelerde kesintiler farklı günlerde uygulanacak.

İZSU KESİNTİ LİSTESİ

İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri 15 Kasım’a kadar devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) azalan su kaynjakları nedeniyle Ağustos ayında başlattığı gece kesintilerini sürdürürken, bazı ilçelerde de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle gündüz saatlerinde geçici kesintiler yaşanıyor. Kentin farklı bölgelerinde yapılan çalışmaların ayrıntıları İZSU’nun resmi sitesinden duyuruldu.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir genelindeki su kesintileri iki farklı grup üzerinden uygulanıyor. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde 31 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında çift günlerde gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Gaziemir Emrez Mahallesi’nde ise 1 Kasım’dan itibaren tek günlerde aynı saatlerde kesinti uygulanacak. Planlı kesintiler 15 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek.

İZMİR SU KESİNTİSİ 31 EKİM

Bornova: Birlik, Koşukavak, Meriç ve Tuna mahallelerinde 12.35 - 14.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacak.

Buca: Aydoğdu ve Murathan mahallelerinde 10.10 - 11.10 arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti yaşanacak.

Foça: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09.34 - 13.00 arasında 3 saatlik kesinti uygulanacak.

Karaburun: Saip Mahallesi ve Saipaltı Küme Evleri bölgesinde 10.00 - 14.00 arasında 4 saatlik kesinti yapılacak.

Karşıyaka: Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde 11.10 - 14.10 arasında 3 saatlik kesinti yapılacak. 1737 Sokak No:14 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle kesinti yapıldı.

Menderes: Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 10.05 - 14.30 arasında 4 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesinti Esentepe bölgesinde TEDAŞ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle uygulanıyor.

Ödemiş: Çaylı Mahallesi’nde 01.30 - 13.00 arasında yaklaşık 12 saatlik uzun süreli su kesintisi devam ediyor.

Urla: Gülbahçe Mahallesi’nde 08.56 - 10.57 arasında elektrik arızası nedeniyle 2 saatlik kesinti yaşanıyor. Yenice Mahallesi’nde 30 Ekim 21.00 - 31 Ekim 08.00 arasında pompa arızası sebebiyle 11 saatlik kesinti gerçekleşti.

Menemen: Villakent Mahallesi’nde 12.00 - 15.00 arasında 3 saatlik kesinti yapılacak. Nedeni, Türk Telekom ekiplerinin çalışmaları sırasında ana boruya zarar vermesi. 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 11.30 - 13.30 arasında 2 saatlik kesinti olacak.