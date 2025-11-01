Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de 4 cana mezar olan binada enkaz kaldırılıyor: Zemindeki inceleme sır perdesini aralayacak

- Güncelleme:
Gebze’de 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazı, zeminine zarar vermeden hassas şekilde kaldırılıyor. Enkazın kaldırılmasının ardından zeminde inceleme yapılacak.

Türkiye geçtiğimiz hafta Kocaeli'den gelen haberle sarsıldı. Gebze ilçesinde altında eczane bulunan 7 katlı bina,  saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'de 4 cana mezar olan binada enkaz kaldırılıyor: Zemindeki inceleme sır perdesini aralayacak - 1. Resim

EVLERİ MEZARLARI OLDU

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'de 4 cana mezar olan binada enkaz kaldırılıyor: Zemindeki inceleme sır perdesini aralayacak - 2. Resim

ENKAZ KALDIRILIYOR

4 kişiye mezar olan apartman enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu.

Kocaeli'de 4 cana mezar olan binada enkaz kaldırılıyor: Zemindeki inceleme sır perdesini aralayacak - 3. Resim

Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor.

Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması havadan dronla görüntülendi.

