Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BURSA 10°C , 22°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 11°C , 21°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 12°C , 21°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 8°C , 21°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR 5°C , 20°C Parçalı bulutlu DENİZLİ 14°C , 25°C Parçalı bulutlu İZMİR 14°C , 23°C Parçalı bulutlu MUĞLA 9°C , 24°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 13°C , 30°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 16°C , 27°C Parçalı bulutlu HATAY 13°C , 27°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 8°C , 23°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA 5°C , 20°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR 6°C , 20°C Parçalı bulutlu KONYA 9°C , 20°C Parçalı bulutlu NEVŞEHİR 5°C , 17°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU 3°C , 22°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 6°C , 23°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP 11°C , 22°C Az bulutlu ZONGULDAK 11°C , 20°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA 6°C , 21°C Az bulutlu ve açık RİZE 11°C , 18°C Az bulutlu ve açık SAMSUN 10°C , 19°C Az bulutlu ve açık TRABZON 12°C , 18°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM -1°C , 14°C Az bulutlu ve açık KARS -4°C , 13°C Az bulutlu ve açık MALATYA 3°C , 21°C Az bulutlu ve açık VAN 2°C , 15°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU