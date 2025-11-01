Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu

Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Kasım pazar günü için tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji tahminlerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - 1. Resim

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 10°C22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 11°C21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C21°C

Parçalı ve az bulutlu

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - 2. Resim

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C24°C

Parçalı bulutlu

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - 3. Resim

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 13°C27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C23°C

Parçalı bulutlu

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - 4. Resim

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C20°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 5°C17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 11°C20°C

Parçalı ve az bulutlu

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - 5. Resim

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C21°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 11°C18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 10°C19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 12°C18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -4°C13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C21°C

Az bulutlu ve açık

VAN 2°C15°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C23°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: HABER MERKEZİ

