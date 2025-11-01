Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi'nde yaşayan Emine Öztekin, evinin bulunduğu bölgedeki bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı.

"BELEDİYENİN YAPACAĞI İŞİ BEN YAPIYORUM"

Arabaların çukurlara girdiğini, yol yüzünden sürekli sorun yaşandığını söyleyen Öztekin, "Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi, arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verdim, beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öztekin "Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz" diye konuştu.