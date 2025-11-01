Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti!

Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Belediye, Tekirdağ, Yol Çalışmaları, Köstebek, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da köstebek yuvasına dönen yolu belediyenin uzun süredir onarmaması sonucu vatandaş kolları sıvadı. Bölgede yaşayan Emine Öztekin, yoldaki çukurları betonla kapatarak sorunu kendi imkanlarıyla halletti ve belediyeye tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi'nde yaşayan Emine Öztekin, evinin bulunduğu bölgedeki bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı.

Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti! - 1. Resim

"BELEDİYENİN YAPACAĞI İŞİ BEN YAPIYORUM"

Arabaların çukurlara girdiğini, yol yüzünden sürekli sorun yaşandığını söyleyen Öztekin, "Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi, arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verdim, beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öztekin "Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih geçince ne olur?Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum” - YaşamKayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum”Türkiye'de bu zilleri sadece 2 kişi üretiyor! Siparişlere yetişemiyor - YaşamTürkiye'de bu işi sadece 2 kişi yapıyorYağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - YaşamYağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyorDamada arkadaşından görülmemiş hediye! Herkesin içinde yedi - YaşamDamada görülmemiş hediye! Herkesin içinde yediKış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - YaşamTermometreler 32 dereceyi görecek!Aydın'da korkulan başa geldi! Hastalık yayıldı, karantina uygulanacak - YaşamHastalık yayıldı, karantina uygulanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...