1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri!

1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında hafta sonu keyfi başlıyor. 1 Kasım Cumartesi akşamı televizyon izlemek isteyen izleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor. Güller ve Günahlar, Aynadaki Yabancı ve Ben Leman yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Kanal D, ATV, NOW TV, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8 yayın akışında yer alan yapımlar arasında hem diziler hem de eğlence içerikleri bulunuyor. 1 Kasım TV yayın akışı listesi...

CUMARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi akşamı ekranlarda yerli dizi yoğunluğu dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in yer aldığı Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yayınlanacak. NOW TV’de ise başrolde Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Ben Leman izleyicisiyle buluşacak. ATV tarafında Onur Tuna ve Simay Barlas'ın izleyici karşısına geçtiği Aynadaki Yabancı yeni bölümleriyle yer alacak.

1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri! - 1. Resim

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show ekrana gelirken TRT 1 ekranlarında ise geniş kitlelerin ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı Cumartesi akşamlarının klasikleşen dizisi olarak yerini koruyor. Star TV’de ise Bayi Toplantısı filmi ekranlara gelecek.

1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri! - 2. Resim

1 KASIM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

1 Kasım Cumartesi 20.00'de ekrana gelen diziler:

Kanal D: Güller ve Günahlar 4. Bölüm

ATV: Aynadaki Yabancı 5. Bölüm

TRT 1: Gönül Dağı 191. Bölüm

NOW TV: Ben Leman 5. Bölüm

Show TV: Güldür Güldür Show

Star TV: Bayi Toplantısı (Film)

TV8: MasterChef Türkiye

