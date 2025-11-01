Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!
Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak belli oldu! NOW ekranlarının yeni sezon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan “Sakıncalı” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Gold Film imzalı yapım, usta oyunculuklar ve sarsıcı hikayesiyle sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak netlik kazandı! Dizinin başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci paylaşırken, yapım ilk bölümüyle çok yakında ekranlarda olacak.

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu! - 1. Resim

SAKINCALI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Sakıncalı dizisi, ilk bölümüyle 17 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Dizinin her hafta aynı gün ve saatte ekrana gelmesi planlanıyor.

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu! - 2. Resim

SAKINCALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gold Film imzalı yapım, uzun süredir merakla bekleniyordu. Yapımcı şirketin ve kanalın açıklamasına göre Sakıncalı dizisi seyircisiyle 17 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Yeni tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören dizi, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu! - 3. Resim

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sakıncalı dizisi çocuğunu kaybeden bir anne olan Süreyya’nın hayata tutunma mücadelesini ekranlara getirecek. Yaşadığı büyük acının ardından adalet ve intikam arasında sıkışıp kalan Süreyya, hem kendisiyle hem de çevresindeki karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu! - 4. Resim

SAKINCALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özpirinçci

Salih Bademci

Cem Bender

Nihal Yalçın

Olgun Toker

Berk Bakioğlu

Asiye Dinçsoy

Beyti Engin

Lidya Atlık

Seray Özkan

Umay Anadolu

Özgür Cem Tuğluk

Miray Akay

Aslı Omağ

Ali Mavi Yücel

Gurur Çiçekoğlu

