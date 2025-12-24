Galatasaray'ın Eylül 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 22 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı.

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Yusuf Demir'le yollarını ayırması bekleniyor. Bu sezon iki maçta toplam 35 dakika süre alan genç orta saha oyuncusu ile sürpriz bir Süper Lig ekibinin ilgilendiği ortaya çıktı.

EYÜPSPOR TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen Yusuf Demir ile ciddi şekilde ilgileniyor. İstanbul kulübünün, ocak ayında 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunması bekleniyor.

Yusuf Demir

DEĞERİ DİP YAPTI

2021 yılında Rapid Wien tarafından Barcelona'ya kiralanan ve piyasa değeri 12 milyon euroyu gören Yusuf Demir'in değeri şu anda 1,5 milyon euro. Avusturyalı futbolcunun, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

