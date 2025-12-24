Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda: Süper Lig'den sürpriz talip
Galatasaray'ın Eylül 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 22 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Yusuf Demir ile yollarını ayırması bekleniyor.
- Yusuf Demir bu sezon iki maçta toplam 35 dakika süre aldı.
- Eyüpspor, Yusuf Demir ile ciddi şekilde ilgileniyor.
- Eyüpspor'un, ocak ayında Yusuf Demir için girişimde bulunması bekleniyor.
- Yusuf Demir'in piyasa değeri şu anda 1,5 milyon euro.
Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Yusuf Demir'le yollarını ayırması bekleniyor. Bu sezon iki maçta toplam 35 dakika süre alan genç orta saha oyuncusu ile sürpriz bir Süper Lig ekibinin ilgilendiği ortaya çıktı.
EYÜPSPOR TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen Yusuf Demir ile ciddi şekilde ilgileniyor. İstanbul kulübünün, ocak ayında 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunması bekleniyor.
DEĞERİ DİP YAPTI
2021 yılında Rapid Wien tarafından Barcelona'ya kiralanan ve piyasa değeri 12 milyon euroyu gören Yusuf Demir'in değeri şu anda 1,5 milyon euro. Avusturyalı futbolcunun, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
