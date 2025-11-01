Nottingham Forest - Manchester United maçı hangi kanalda, Altay Bayındır ilk 11'de mi?
Nottingham Forest - Manchester United maçı hangi kanalda, Altay Bayındır ilk 11'de mi belli oldu! Premier Lig’de ise heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nottingham Forest - Manchester United mücadelesi futbolseverlerin yakın takibinde.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Nottingham Forest - Manchester United karşılaşması futbolseverler tarafından beIN Sports Connect üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı yayını şifreli olarak abonelik üzerinden yayınlanacak.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Heyecan dolu mücadele Nottingham Forest - Manchester United maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Craven Cottage Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.
ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?
Manchester United’da kaleci rotasyonu merak konusu olurken, Altay Bayındır’ın bu akşamki maçta ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Teknik direktörün öncelikli tercihini Semme Lammens'den yana kullanacağı tahmin ediliyor.
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11'LER
Nottingham Forest: Matt Sels, Neco Williams, Milenković, Murillo, N. Savona, Douglas Luiz, E. Anderson, D. Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, I. Jesus
Manchester United: S. Lammens, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško