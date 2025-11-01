Henry Cavill The Witcher dizisinden neden ayrıldı?

The Witcher’ın yeni sezon süreci, hem oyuncu değişikliği hem de hikaye açısından öne çıktı. Henry Cavill’in diziden ayrılma nedeni merak ediliyor.

HENRY CAVİLL THE WİTCHER DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Dizinin yapımcısı ve senaristi Lauren Schmidt Hissrich’in açıklamalarına göre Henry Cavill’in ayrılığı, ortak bir karar sonucu gerçekleşti. Cavill’in farklı projelere odaklanmak istediği ve rol için gerekli yoğun programı sürdürmek istemediği belirtildi. Ünlü oyuncunun, The Witcher karakterine büyük emek verdiği ama yeni projelere yönelme kararı aldığı ifade edildi.

Kulislerde, Cavill’in kaynak materyale (kitaplar ve oyunlara) bağlılık konusunda ekip ile fikir ayrılıkları yaşadığı iddiaları da zaman zaman gündeme gelmişti. Ancak resmi açıklamalarda bu konu doğrulanmadı.

THE WİTCHER GERALT KİM OLDU?

Henry Cavill’in ayrılık kararının ardından Netflix, yeni Geralt rolünün Liam Hemsworth’e verildiğini duyurdu. Açlık Oyunları serisiyle tanınan Hemsworth, The Witcher’ın dördüncü sezonunda kılıcı devralarak Geralt of Rivia karakteriyle döndü.

THE WİTCHER 4. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 4. sezonu 30 Ekim'de Netflix'te yayınlandı.