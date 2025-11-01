Oğlundan haber alamayınca Antalya'ya geldi! Cesedini görünce feryat etti

Memleketi Kayseri'de bulunan annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi gece saatlerinde Fatma B., Antalya'ya geldi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Kuzeyyaka Mahallesi'nde oğlunun oturduğu eve gelen anne kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğluna 10 gündür ulaşamadığı ve kapının açılmadığını belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, merdiven yardımıyla balkondan daireye giren polis ekipleri genç adamı yerde yatar vaziyette buldu. Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı.

"OCAĞIM SÖNDÜ, BEN MAHVOLDUM" DİYEREK AĞLADI

Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri ağır koku nedeniyle maske ile incelemelerde bulundu. Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelen ve polis ekiplerinin çalışmasını dışarıda gözyaşları içerisinde izleyen anne yakınlarıyla telefonla görüşürken söylediği "Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürekleri dağladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Doker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.