Dünya'da bir ilk! 2007 sonrası doğanlar ömür boyu sigara alamayacak

Maldivler dünyada bir ilke imza attı! Hükümet, 2007’den sonra doğan herkes için sigara satışını ve kullanımını ömür boyu yasakladı. Yeni yasa, yalnızca yerel halkı değil, ülkeye gelen turistleri de kapsıyor.

Maldivler, dünyada bir ilke imza atarak 2007’den sonra doğan herkes için tütün ürünlerinin satışını ve kullanımını kalıcı olarak yasakladı. Yeni yasa, “tütünden arındırılmış bir nesil” oluşturmayı hedefliyor.

"TÜTÜNSÜZ BİR NESİL" DÖNEMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada yasağın yürürlüğe girdiğini duyurdu. 1 Ocak 2007 tarihinde veya sonrasında doğanların tütün ürünleri satın alması, kullanması veya kendisine satılması artık tamamen yasak. 

Bakanlık, “Nesil yasağı, genç Maldivlilerin tütünün ölümcül etkisinden uzak bir şekilde büyümelerini sağlamak için atılmış cesur bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

Yasa, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu tarafından onaylanmış ve halk sağlığını koruma hedefiyle gündeme gelmişti.

PERAKENDECİLERE SIKI DENETİM GELİYOR

Yeni düzenleme uyarınca, perakendeciler satış yapmadan önce alıcıların yaşını doğrulamak zorunda. Yasak, tüm tütün ürünlerini kapsıyor.

Maldivler ayrıca, elektronik sigara ve vaping ürünleri konusunda da dünyanın en katı yasaklarından birini uyguluyor. Tüm yaş grupları için elektronik sigara ithalatı, satışı, dağıtımı ve kullanımı yasak.

CEZALAR AĞIR: 50 BİN RUFİYAA'YA KADAR PARA CEZASI

Reşit olmayanlara tütün ürünü satanlara 50.000 rufiyaa (yaklaşık 3.200 dolar), elektronik sigara kullananlara ise 5.000 rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) para cezası uygulanacak.

Maldivler Sağlık Bakanlığı, "Yasak, halk sağlığını korumak ve gelecek nesillerin sigaradan uzak büyümesini sağlamak için tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

TURİSTLER DE YASAK KAPSAMINDA

Yasak, yalnızca yerel halka değil, ülkeye gelen turistlere de uygulanacak. Lüks turizmiyle bilinen, ekvator boyunca 800 kilometreye yayılan 1.191 adacıkta tütün kullanımı artık tamamen yasak.

İNGİLTERE VE YENİ ZELANDA ÖRNEKLERİ

Benzer bir “kuşak yasağı” İngiltere’de hâlâ tartışma aşamasında. Yeni Zelanda ise dünyada ilk tütün nesil yasağını başlatan ülke olmuş ancak yasa, tanıtıldıktan bir yıl sonra, Kasım 2023’te iptal edilmişti.

