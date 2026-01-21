Telif Hakları Derneği (THD) Başkanı Cafer Vayni, Türkiye’ye özgü “dördüncü bir telif sistemi” oluşturmayı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uyarlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Telif Hakları Derneği (THD) Başkanı Cafer Vayni, fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, telif haklarının güçlü kılınması ve eser sahiplerinin desteklenmesine dair çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Telif haklarına dair bir rapor hazırladıklarını söyleyen Vayni, bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamuoyuna deklare edeceklerini anlattı. Yapay zekâ çağında, ABD, Kıta Avrupa’sı ve Çin sistemlerinden farklı olarak Türkiye’ye özgü “dördüncü bir sistem” tavsiyesi geliştirdiklerini dile getiren Vayni, şöyle devam etti:

Türkiye’nin birikimi, telif endüstrileri sektöründeki tecrübesi, insanlarımızın yetişmişliği dördüncü sistemi oluşturabilecek potansiyelde. Buna çok ağırlık vereceğiz. İkinci ağırlık vereceğimiz konu, derneğimiz kurulduğunda 5846 sayılı Yasa tasarısını yaptık. Bu yasa tasarısı Avrupa Birliği yasalarıyla, normlarıyla uyum getiriyordu. Eser sahipleri lehine çok önemli değişiklikler vardı. Fakat 2018 yılında bu tasarı rafa kaldırıldı. Eser üretimi, eser sahiplerinin morallerinin güçlendirilmesi anlamında epey bir zaman kaybettik. Türkiye’de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına çıkartma düşüncesindeyiz. Biz burada Birleşmiş Milletlere bağlı Avrupa Birliği ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) kriterlerinin Türkiye’de uygulanmasını önceliyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası