Türkiye için rapor hazırlandı: Telif haklarında AB’yi yakalamalıyız
Telif Hakları Derneği (THD) Başkanı Cafer Vayni, Türkiye’ye özgü “dördüncü bir telif sistemi” oluşturmayı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uyarlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, fikri mülkiyet sistemini güçlendirmek amacıyla yapay zeka çağında Türkiye'ye özgü bir sistem ve AB normlarına uyumlu yasa tasarısı önerilerini içeren bir raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.
- Telif Hakları Derneği (THD), fikri mülkiyet sistemini güçlendirmek ve eser sahiplerini desteklemek için çalışmalar yapılmasını savundu.
- THD, telif haklarına dair hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaşacak.
- Raporda, yapay zeka çağında Türkiye'ye özgü "dördüncü bir telif sistemi" tavsiyesi geliştirildiği belirtildi.
- 2018'de rafa kalkan, AB normlarına uyumlu ve eser sahipleri lehine olan 5846 sayılı yasa tasarısının yeniden gündeme getirilmesi hedefleniyor.
- Türkiye'deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun AB normları ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) kriterlerine çıkarılması öncelikler arasında yer alıyor.
Telif Hakları Derneği (THD) Başkanı Cafer Vayni, fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, telif haklarının güçlü kılınması ve eser sahiplerinin desteklenmesine dair çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Telif haklarına dair bir rapor hazırladıklarını söyleyen Vayni, bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamuoyuna deklare edeceklerini anlattı. Yapay zekâ çağında, ABD, Kıta Avrupa’sı ve Çin sistemlerinden farklı olarak Türkiye’ye özgü “dördüncü bir sistem” tavsiyesi geliştirdiklerini dile getiren Vayni, şöyle devam etti:
Türkiye’nin birikimi, telif endüstrileri sektöründeki tecrübesi, insanlarımızın yetişmişliği dördüncü sistemi oluşturabilecek potansiyelde. Buna çok ağırlık vereceğiz. İkinci ağırlık vereceğimiz konu, derneğimiz kurulduğunda 5846 sayılı Yasa tasarısını yaptık. Bu yasa tasarısı Avrupa Birliği yasalarıyla, normlarıyla uyum getiriyordu. Eser sahipleri lehine çok önemli değişiklikler vardı. Fakat 2018 yılında bu tasarı rafa kaldırıldı. Eser üretimi, eser sahiplerinin morallerinin güçlendirilmesi anlamında epey bir zaman kaybettik. Türkiye’de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına çıkartma düşüncesindeyiz. Biz burada Birleşmiş Milletlere bağlı Avrupa Birliği ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) kriterlerinin Türkiye’de uygulanmasını önceliyoruz.