Dali'den Paul Klee'ye... Meşhur eserlerin telifleri artık serbest
Sanat tarihine damga vuran birçok eser, 2026 itibarıyla telif korumasını kaybederek kamu malı haline geldi. Ancak ülkeden ülkeye değişen telif yasaları, tartışmaları da beraberinde getiriyor.
MURAT ÖZTEKİN - Sanat tarihinin birçok önemli eserinin 2026’yla birlikte telif hakkı sona erdi.
ABD gibi ülkelerde geçerli olan kanuna göre bir eserin ortaya çıkışından 95 sene sonra telif hakları ortadan kalkıyor. Buna göre, 1930’da üretilen eserler serbest kaldı. Mesela Salvador Dalí’nin senaryosuna Luis Buñuel ile birlikte imza attığı “Altın Çağ (L’Âge d’Or)” filmi bu sene itibarıyla “kamu malı” oldu.
Piet Mondrian’ın “Red, Blue and Yellow” isimli eseri, Paul Klee’nin “Tier Freund Schaft” tablosu ve José Clemente Orozco’nun “Prometheus” adlı duvar resmi, o eserler arasında yer aldı. Ancak telif hakları kanunları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriliyor. Türkiye gibi Bern Konvansiyonu’na imza atmış ülkelerde eserlerin telif hakkı yazarının ölümünden 70 sene geçmesiyle sona eriyor.
Bu durum, edebiyat ve sanat dünyasında tartışma meydana getiriyor.