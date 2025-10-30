Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
The Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

The Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi

The Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?
Grealt geri dönüyor! Liam Hemsworth'ün oynadığı Witcher 4.sezonda daha savunmasız bir şekilde unutulmaz bir maceraya sürükleniyor. The Witcher dizisinin 4.sezonu 30 Ekim'de Netflix'te yayınlandı. Peki, The Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Netflix, Andrej Sapkowski'nin ünlü romanından uyarlanan fantastik drama dizisi The Witcher'ın 4.sezonunu izleyicisiyle buluşturdu.

30 Ekim'de Netflix'te 4.sezonu yayımlanan The Witcher, büyük beğeni topladı. Şimdi ise 8 bölümü yayınlanan dizinin 9.bölümün yayın tarihi merak konusu haline geldi.

THE WİTCHER 4. SEZON 9. BÖLÜM YAYINLANACAK MI, NE ZAMAN?

The Witcher dizisi, Henry Cavill'in Rivyalı Geralt karakterinin ayrılmasıyla gündeme geldi. 4.sezonun ilk 8 bölümü izlecisinin karşısına çıktı.

Beyaz Kurt rolünde Liam Hemswort'ün yer alırken The Witcher 4.sezon 9.bölüm yayınlanmayacaktır. The Witcher 4.sezon toplamda 8 bölümde oluşmaktadır. Bu kapsamda 4.sezon 9.bölüm ekrana gelmeyecek. Gözler şimdiden The Witcher'ın yeni bölümleri için 5.sezona çevrildi.

THE WİTCHER 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

The Witcher 4.sezonda Geralt rolünde Liam Hemsworth izleyicileriyle bir araya gelirken, Yennefer karakterini Anya Chalotra, Ciri'yi Freya Allan, Triss'i Anna Shaffer oynuyor.

Ayrıca Mahesh Jadu Vilgefortz, Bart Edwards Emhyr var Emreis, James Purefoy Stefan Skellen, Laurence Fishburne Regis, Mimi M. Khayisa Fringilla Vigo ve Peter Mullan da Vesemir rolüyle kadroya katılan isimler arasında yer aldı.

