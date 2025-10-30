Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu!

Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu!

Güncelleme:
Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu!
Futbol dünyasında bahis skandalı konuşulmaya devam ederken futbolcular ve hakemler için bahis yasağının sınırları yeniden gündemde. TFF disiplin talimatına göre futbolcular, hakemler ve yöneticiler için bahis oynamanın sınırları kesin bir şekilde belirlendi. Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak olup olmadığı merak ediliyor.

Son dönemde bahis iddiaları, TFF’nin Disiplin Talimatı’nı yeniden gündeme taşıdı. Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı araştırılıyor. 

FUTBOLCULARIN BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

TFF’nin 57. maddesi açık biçimde futbolcuların futbolla ilgili herhangi bir müsabaka üzerine bahis oynamasını yasaklıyor. Bu yasak, yalnızca kendi ligleriyle sınırlı tutulmuyor. Yurt içi veya yurt dışındaki tüm futbol müsabakalarını kapsıyor. Oyuncular, doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynamaları halinde ciddi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu yasağı ihlal eden futbolcular üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men edilebiliyor. Ayrıca yasa dışı bahis organizasyonlarına destek vermek veya bu şirketlerle ilişki kurmak, futbolcunun lisansının iptaline kadar varan yaptırımlar doğurabilir.

Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu! - 1. Resim

HAKEMLERİN BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

Hakemler, gözlemciler ve futbol görevlileri için de bahis oynamak kesin şekilde yasak. Bu kişiler, doğrudan bahis oynayamasalar da bahis siteleriyle işbirliği yapmak, reklamlarında yer almak veya bu şirketlerden maddi çıkar sağlamak gibi dolaylı ilişkilere girmeleri durumunda ağır disiplin cezalarıyla karşılaşabiliyor.

TFF, hakemlerin futbolla bağlantılı hiçbir şans oyununa katılmaması gerektiğini vurguluyor. İhlal halinde üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası uygulanabiliyor. Bu yasak, hakemlik kurumunun tarafsızlığını korumak ve kamuoyunun güvenini sarsabilecek tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için getirildi.

Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu! - 2. Resim

BAHİS OYNAMANIN CEZASI NEDİR?

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, bahis yasağını ihlal eden kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar içeriyor. Futbolcular veya yöneticiler, yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldıkları takdirde üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası alabiliyor.

Kulüpler için cezalar ise çok daha sert şekilleniyor. Lisanssız bahis şirketlerinin reklamını yapmak veya işbirliği kurmak ilk ihlalde milyonlarca lira para cezası, tekrarı halinde ise -3 puan silme cezası getiriyor. Süper Lig kulüpleri için bu miktar 2.5 milyon TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

