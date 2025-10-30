Karadağ artık vizeli mi, vizesiz giriş kaldırıldı mı? Karadağ Başbakanı Spajic ve Pegasus'tan açıklama geldi!
Karadağ artık vizeli mi, vizesiz giriş kaldırıldı mı merakla araştırılıyor. Karadağ ile Türkiye arasındaki vizesiz seyahat dönemi ise sona eriyor. Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Karar, ülkede yaşanan şiddet olayları ve protestoların ardından alındı. Başbakan Milojko Spajic ve Pegasus Havayolları konuyla ilgili resmi açıklamalarda bulundu.
Karadağ artık vizeli mi, vizesiz giriş kaldırıldı mı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, yaptığı resmi açıklamada Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkının geçici olarak durdurulacağını bildirdi.
KARADAĞ ARTIK VİZELİ Mİ?
Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldı. Başbakan Milojko Spajic tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede yaşanan olayların ardından alınan karar 30 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren bordo (umumi) pasaport sahipleri Karadağ’a giriş yapabilmek için vize almak zorunda olacak.
KARADAĞ VİZESİZ GİRİŞ KALDIRILDI MI?
Türk vatandaşları için Karadağ’a vizesiz giriş uygulaması geçici olarak kaldırıldı. Diplomatik, hizmet (gri) ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaf olmaya devam edecek.
Öte yandan Schengen, ABD, İngiltere veya Kanada gibi ülkelerden geçerli çok girişli vizesi bulunan Türk vatandaşları da 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.
KARADAĞ VİZESİ NEREDEN ALINIR?
Karadağ vizesi başvuruları Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecek. Seyahat edecek kişilerin randevu alarak gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.
30 Ekim öncesinde bilet alan yolcular ise Pegasus Havayolları üzerinden bilet değişikliği, iptal veya açığa alma işlemlerini ücretsiz şekilde yapabiliyor.
Pegasus Havayolları Karadağ'ın vizesiz girişi kaldırmasına ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi;
Önemli bilgilendirme: Karadağ’a Vizesiz seyahat askıya alınmıştır!
Değerli Misafirlerimiz,
30 Ekim 2025 tarihinden itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ’a vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir.
Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir.
Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, en az 3 (üç) ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabilecektir.
Bu nedenle, geçerli bir Shengen vizesine sahip olmayan umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ uçuşumuza kabul edilemeyecektir.
30 Ekim 2025 tarihinden önce Karadağ uçuşlarımıza bilet satın alan misafirlerimiz ücretsiz olarak biletini değiştirebilir, açığa alabilir veya iptal edebilirler. Bilet işlemlerinizi, 10 Kasım 2025 tarihine kadar http://flyp.gs/FSeyj linkini tıklayarak web sayfamızdan gerçekleştirebilir veya mobil uygulamamızı kullanabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları